توماس مولر يعتزل اللعب الدولي

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جدة - عمرو شويل لقد أعلن نجم كرة القدم الألماني، توماس مولر، اعتزاله اللعب الدولي في 15 يوليو 2024، بعد مسيرة حافلة دامت 14 عامًا مع المنتخب الوطني.
شارك مولر خلال مسيرته الدولية في 131 مباراة، وسجل 45 هدفًا، وقدم 41 تمريرة حاسمة، وساهم في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، وحصل على لقب هداف مونديال 2010.
يُعدّ اعتزال مولر خسارة كبيرة للمنتخب الألماني، حيث كان أحد أهم لاعبيه وأكثرهم خبرة وتأثيرًا.
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