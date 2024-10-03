شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصل القاهرة غدا استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غدا الجمعة عائدا من بلاده بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي، لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري بالإمارات.

وسافر كولر إلى سويسرا عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي ومنح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة أسبوع قبل أن يستأنف تدريباته مساء السبت المقبل، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويعود التونسى على معلول الظهير الأيسر بالأهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس ، قادماً من تونس، حيث سافر السبت الماضي لقضاء إجازة هناك ، ويؤدي علي معلول برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر المقبل، وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وينتظر أن يستكمل علي معلول بعد عودته للقاهرة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر الجارى أو بداية نوفمبر المقبل، وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

إدارة الأهلي استبعدت معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل.

وكان وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.