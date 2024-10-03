شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ معسكر اعداد في تركيا قبل السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ نادي بيراميدز، معسكره الإعدادى فى تركيا، بداية من غد الجمعة، في تركيا، تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتغادر بعثة بيراميدز صباح الجمعة، متوجهة إلى معسكر إعدادها في مدينة بوردور التركية، قبل العودة إلى القاهرة للدخول في مرحلة التحضير النهائية للسوبر المصري المقرر له من 20 حتى 24 اكتوبر الجارى بمشاركة الزمالك،الاهلى،سيراميكا.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة وختام المعسكر.