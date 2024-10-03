شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي يدخل حسابات كولر لتدعيم وسط الأهلي بعد تراجع أداء إمام وأكرم والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر الساعي لاعب وسط الأهلي الجديد حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل المشاركة في مباريات كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإماراتي في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يأتي التفكير في الاستعانة باللاعب عمر الساعي لتطوير أداء خط الوسط، لاسيما أن مباراة السوبر أظهرت تراجع أداء لاعبي الوسط، خاصة إمام عاشور وأكرم توفيق، ويفكر الجهاز الفني في إحالة اللاعبين المتخاذلين إلى دكة الاحتياطي في الفترة القادمة ومنح الفرصة للاعبين آخرين.

وبدأ كولر في التفكير في إعادة تصحيح الأوضاع ومحاسبة اللاعبين المقصرين من خلال تجميدهم ومنح الفرصة للاعبين آخرين يرغبون في إثبات جدارتهم بالمشاركة أساسيا في وسط الأهلي مثل محمد مجدي أفشة وعمر الساعي وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد.

وانضم عمر الساعي في الصيف الجاري قادما من الإسماعيلي من أجل تدعيم خط وسط الأهلي في الموسم الجديد لمدة 5 مواسم قادمة.