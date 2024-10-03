شكرا لقرائتكم خبر عن موسم تاريخى لدورى الكرة النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، غدا الجمعة، منافسات بطولة دوري الكرة النسائية في موسم تاريخي يشهد مشاركة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في أول ظهور لهما بدوري السيدات، حيث تفتتح منافسات البطولة بديربي قوي، يجمع الفريقين في الرابعة عصر غد على ملعب الزمالك بميت عقبة.

وتشهد مباريات الغد إقامة 7 مباريات أخرى، حيث يلعب فريق دلفي مع إنبي، والمعادي واليخت ضد توت عنخ آمون، فيما يصطدم امصري مع زد اف سي، وموردن سبورت مع بالم هيلز، والمقاولون العرب مع مركز شباب الأميرية، واتحاد بسيون مع البنك الأهلي، وأخيرا يستضيف الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز.

وتقام قمة الكرة النسائية بين الأهلي والزمالك نظيره في الرابعة من عصر غد الجمعة، على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة، حيث تشهد النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، تواجد وظهور غالبية أندية الدوري الممتاز وفي مقدمتهم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وتلعب النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة، حيث تتجه أنظار متابعي وعشان كرة القدم المصرية عصر الجمعة صوب نادي الزمالك، من أجل مشاهدة ومتابعة مباراة ديربي كرة القدم النسائية في نسخته الأولى، بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، في الظهور التاريخي الأول للقطبين في الدوري الممتاز للسيدات.

يأتي قرار مشاركة القطبين وعدد كبير من أندية الدوري الممتاز تزامنًا مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام الأندية بتكوين فريق للسيدات، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية النسخة الحالية.

مشاركة قطبي الكرة المصرية وعدد كبير من الأندية في النسخة الجديد من دوري الكرة النسائية في مصر سيساهم في اشتعال المنافسة وظهور نسخة مختلفة من دوري السيدات في الموسم الجديد.

يذكر أن نادي وادي دجلة، أكثر الأندية حصولا على لقب بطولة دوري الكرة النسائية في مصر برصيد 13 لقبا، ولكنه سيجد منافسة مختلفة وقوية في الموسم الجديد، خاصة مع مشاركة القطبين، واللذين يتأهبان لسحب البساط من تحت أقدامه برفقة منافسه في السنوات الثلاثة الأخيرة "توت عنخ آمون"، على اعتبار أن الناديين هما الأكثر انفاقًا على فرق الكرة النسائية خلال الفترة الأخيرة ، ومن المتوقع أن تكون النسخة المقبلة من عمر البطولة 2024-2025 والتي تحمل الرقم 21 نسخة تاريخية واستثنائية بكل المقاييس وما تحمله الكلمة من معاني.