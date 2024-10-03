والد مصطفى أشرف: نجلي قريب من الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف والد اللاعب مصطفى أشرف لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله نجله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": :"نجلي الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأوضح: "بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة، للمشاركة مع الفريق الأول بشكل أساسي".

وأضاف: "مصطفى أشرف قدم أداء جيد جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.".

وأتم تصريحاته: "مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة، وهو لديه طموح وتطلعات كبيرة".

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