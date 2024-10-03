انتهاء أزمة الملعب.. موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت أزمة ملعب مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، واستقر الأبيض في النهاية على خوض المباراة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة التي تشهد الظهور الأول لقطبي الكرة المصرية.

وكشفت شيرين العياط مدير القطاع الإداري لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، في وقت سابق لمصراوي، وجود أزمة بشأن ملعب المباراة، لوجود إصلاحات على ملعب النجيل الطبيعي ورغبتهم في إقامة اللقاء على ملعب نجيل صناعي، لكن رفض اتحاد الكرة الأمر.

واستقر الزمالك في النهاية على إقامة مباراة قمة السيدات، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة (نجيل طبيعي)، في الظهور الأول للثنائي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

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