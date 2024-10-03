"أكتر من 120 مليون جنيه".. الزمالك يكشف ما فعله ممدوح عباس دون تدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حجم التبرعات التي أنفقها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، للأبيض خلال الفترة الماضية.

قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "ممدوح عباس تبرع لنادي الزمالك، بأكثر من 120 مليون جنيه في الفترة الماضية وده تبرع وليس قرضا منه وسيحصل عليه مرة أخرى وبدون أي شروط".

أضاف: "ممدوح عباس أكثر الرجال المساندين للنادي، منذ تولينا مجلس الإدارة، لذلك لابد من توجيه الشكر له على ما يفعله دون أي تدخل في عملنا".

وأكمل: "النجم الإسباني راموس وافق على الانضمام إلى الزمالك.. والعائق ليس في قيمة المقابل المادي بل في كيفية تمويل الصفقة، والمحادثات ما زالت جارية، ومشروع التعاقد معه يحتاج إلى جرأة من رجال الأعمال".

وأتم تصريحاته: "صفقة راموس تشبه ما حدث مع رونالدو، انظر كم كلف النصر، لكن في النهاية استعاد النادي السعودي ما أنفقه في أقل من موسم واحد".