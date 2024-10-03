تشكيل تشيلسي المتوقع أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني إينزو ماريسكا على تشكيل تشيلسي الذي سيدفع به أساسيًا في بداية مباراة الفريق اليوم ضد جينت البلجيكي على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

يخوض فريق البلوز مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يبحث الفريق اللندني على انطلاقة قوية في بداية مشواره بالبطولة من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام جينت :

حارس المرمي:- سانشيز

الدفاع:- كولويل، فوفانا، جوستو، كوكوريلا

الوسط:- إنزو فرنانديز، كايسيدو، ماديكي، بالمر، سانشو.

الهجوم:- جاكسون

موعد مباراة تشيلسي وجينت والقناة الناقلة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ضد جينت عبر قناة beIN Sports HD 9 الحاصلة على حقوق نقل دوري المؤتمر الأوروبي، كما تم تكليف المعلق محمد بركات بمهمة الوصف والتعليق على اللقاء.

وستنطلق صافرة بدء مباراة تشيلسي وجينت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 بتوقيت أبو ظبي.