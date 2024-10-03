رسميا.. لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى بوردو الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي بوردو الفرنسي، اليوم الأربعاء ، تعاقده مع جمال موتيابا، بعد رحيله عن الزمالك بانتهاء مدة الإعارة.

قال بوردو في بيان عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع موتيابا صاحب الـ 19 عاما قادما من فريق فيلا الأوغندي الذي انضم إليه بعد رحيله عن الزمالك عقب نهاية تجربة إعارته.

أشار بوردو إلى أن موتيابا لاعب دولي منذ أن كان عمره 16 عاما ولعب للزمالك وساهم في التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ولعب موتيابا 11 مباراة بقميص الزمالك قبل رحيله عقب نهاية تجربة الإعارة.

جدير بالذكر أن بوردو ينشط حاليا في دوري القسم الرابع في فرنسا بعد إشهار إفلاسه.