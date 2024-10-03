شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يجهز شقيق الجزائرى أحمد القندوسى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى سيراميكا، على تجهيز الجزائرى عبد القادر القندوسى شقيق أحمد القندوسى هذا الموسم مع فريق ديروط فى القسم الثانى بعد فترة معايشة قضاها اللاعب مع شباب سيراميكا.

وقضى عبد القادر القندوسى "19 عاما" فترة معايشة مع سيراميكا في الموسم الماضى، وفضل مسئولو سيراميكا منحه فرصة أكبر في نادى ديروط التابع للنادى الذى يخوض مباريات في القسم الثانى.

ولعب عبد القادر القندوسى سابقا في نادى وفاق سطيف الجزائرى، ويجيد اللعب في مراكز صانع الألعاب والجناح ويتوقع له مستقبل كبير.

ويلتقى فريق سيراميكا مع الأهلى في بداية مباريات السوبر المحلى، حيث تأهل الفريق للسوبر بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي، بينما حصد الأهلى لقب الدورى.

وطلب أيمن الرمادى من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد فى المران وإخراج كل ما لديهم من أجل حجز مكان أساسى فى تشكيل الفريق، وأن تكون فرص كل اللاعبين متساوية، والعطاء والجهد هو الفيصل.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.