شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُطالب محمد رمضان بتقرير شامل عن فريق الكرة وعقود اللاعبين وملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي تجهيز تقريرا شاملا عن فريق كرة القدم بالأهلي ، من أجل دراسته بعناية خلال الفترة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني فور عودة الأخير من بلاده حيث يقضي هناك إجازة حصل عليها عقب خسارة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية بالسعودية ، وقال مصدر في الأهلي ، أن لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها مختار مختار تحدثت مع رمضان على مدار الايام الماضية بشأن تجهيز ملف عن عقود اللاعبين واللائحة المالية واللاعبين الذين تلقوا عروض للرحيل خلال الفترة الحالية ، مع إمكانية البحث عن ضم صفقات جديدة محلية أو أجنبية قبل غلق باب القيد أواخر أكتوبر الجاري.

ويعقد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادى الأهلي جلسة عاصفة مع اللاعبين عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها منذ خسارة لقب السوبر الإفريقي.

وينوي محمد رمضان التواصل مع لاعبي الأهلي لإطلاعهم على طريقة العمل في الفترة القادمة، ولتحذيرهم من الاستهتار أو التخاذل وعدم الخروج عن النص، من أجل فرض حالة من الانضباط على غرفة ملابس الفريق الأحمر.

ويرغب محمد رمضان في تصحيح المسار بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من عدم التركيز داخل غرفة ملابس الأهلي وانشغال بعض اللاعبين بأمور خارجية، الأمر الذي تسبب في ظهور الفريق الأحمر بشكل سيئ في مباراة السوبر الإفريقي والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اجتماعها الأخير تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا واستقالته من عضوية لجنة التخطيط، على أن يكون له اختصاصات مدير الكرة بالقلعة الحمراء.