شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب محترفى الزمالك بعدم التأخر فى العودة للقاهرة استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، اللاعبين المحترفين والذين سافروا إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة وعلى رأسهم البولندى كونراد ميشالاك والفلسطينى عمر فرج بعدم التأخر فى العودة إلى القاهرة،للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية استعدادا للسوبر المحلى.

ومن المقرر أن يعود الجهاز الفني للزمالك إلى القاهرة غدا الجمعة، على أن يقود الجهاز الفني التدريب الأول للفريق الذي سيقام السبت، استعدادا للمرحلة المقبلة وكاس السوبر المحلي الذي سيقام في الإمارات.

وكان جوميز ومعاونوه غادروا القاهرة الأحد الماضى، لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وتم منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ويستعد نادي الزمالك لخوض تحدٍ جديد، بعد تتويج القلعة البيضاء مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويلتقى نادى الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبى، مع بيراميدز بطل الكأس فى نصف نهائى السوبر المصرى، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة".