شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلغى ودية الهدى السعودى اليوم بعد أزمة المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إلغاء ودية الفريق اليوم أمام الهدى السعودى، التي كان مقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية، بعد أزمة المدير الفني للدراويش.

وكان من المقرر أن يوقع شوقى غريب على عقود تدريب الإسماعيلى مساء الأربعاء، وتواجد المدرب في الإسماعيلية من أجل الاجتماع مع المهندس نصر أبو الحسن، لكن الأخير لم يحضر مما جعل شوقى غريب يغادر الإسماعيلية دون توقيع العقود، وحاول بعض المسئولين حل الأزمة لكنها لم تكتمل، لتعود الأمور لنقطة الصفر وعودة حمد إبراهيم للصورة من جديد.

وخاض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة أشرف خضر، فاز في المباراة الأولى على فريق الشهداء بخماسية نظيفة، ثم الفوز على بورتو السويس برباعية نظيفة.