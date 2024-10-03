شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فى الأهلي بضم لاعبين محليين قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي طرح فكرة ضم لاعبين محليين خلال الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، من أجل تدعيم الفريق بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي حاجة الفريق إلى تدعيمات في الخط الأمامي.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين محليين في ظل وجود نقص في مركزي المهاجم الصريح والجناح، لاسيما أن هناك أكثر من اسم ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في الصيف الجاري مثل أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، ومصطفى زيكو لاعب زد.

ويُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا من أجل فرض حالة من الانضباط وعدم الخروج عن النص أو التقصير داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد حالة الاستهتار التي ظهرت على اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر، ورغبة لجنة التخطيط في عودة الأمور إلى نصابها وفرض حالة من الهدوء داخل غرفة ملابس الأهلي.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات الإدارية، والاستعداد للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل ، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق.