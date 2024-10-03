شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري..فرصة لاعبي الأهلي لمصالحة جماهيرهم بعد إخفاق السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يعول لاعبو الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري، من أجل مصالحة جماهيرهم الغاضبة من اللاعبين بسبب الإخفاق في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، والذي خسره لصالح غريمه الزمالك، لاسيما وأن اللاعبين لم يقدموا المردود المنتظر خلال اللقاء، وسيطر التخاذل والاستهتار على أداء كل لاعبي الأهلي في تلك المباراة.



وتعد مباراة السوبر المصري 2024 أول بطولة للأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي من أجل مصالحة الجماهير الحمراء، وفرصة لاستعادة ثقة الجماهير في لاعبيها، ولتصحيح المسار بعد بداية غير مطمئنة وسط حالة من القلق والترقب على أداء عدد كبير من اللاعبين.



كأس السوبر المصري ينافس فيه الأهلي باعتباره بطل درع الدوري في النسخة الأخيرة، حيث يواجه سيراميكا بطل كأس الرابطة، والفائز في هذه المباراة التي ستقام يوم 20 أكتوبر سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز لتحديد بطل السوبر المصري، بينما الخاسر في المباراتين سيلعب مباراة المركز الثالث.



ويلعب بيراميدز في كأس السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر في آخر نسخة، بينما يلعب الزمالك في هذه المباراة باعتباره صاحب الكارت الذهبي، وهو الذي تمنحه الشركة الراعية للسوبر الإفريقي 2024، لاسيما وأنه لم يتوج بأية بطولات محلية في الموسم الماضي.

وخسر الأهلي كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.