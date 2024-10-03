شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الهدى السعودى وديا اليوم في ثالث ودياته والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الخميس، فريق الهدى السعودى في مباراة ودية على استاد الإسماعيلية، والتي من المقرر أن يشاهدها الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقى غريب من أرض الملعب.

وتعد مباراة الهدى السعودى هي الثالثة للإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد، بعد الفوز على فريق الشهداء بخماسية نظيفة، ثم الفوز على بورتو السويس برباعية نظيفة.

وكان نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، أعلن تعيين شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا جديدا للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر منصة "إكس": صورة لـ شوقى غريب معلقا عليها: "مهمة جديدة.. الكابتن شوقى غريب مديرا فنيا للإسماعيلى".

وتعد هذه الولاية الثانية لشوقى غريب مع الإسماعيلى، حيث سبق أن درب الدراويش فى موسم 2013 /2014، ولكن لم تستمر سوى 3 مباريات فقط فاز فى مباراتين وخسر الثالثة بركلات الترجيح، قبل أن يعتذر عن الاستمرار بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقاد شوقى غريب الإسماعيلى فى 3 مباريات فقط فى بطولة مصر، حيث فاز على القناة 4/ 3 فى دور الـ16، ثم الفوز على النصر بهدف نظيف فى دور الثمانية، قبل أن يخسر من وادى دجلة بركلات الترجيح 7 /8 فى نصف النهائى.