شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه طلائع الجيش الاثنين المقبل فى ثالث ودياته والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، لخوض ثالث تجاربه الودية، عندما يلتقى مع طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق المحلاوى للموسم الجديد.

وكان غزل المحلة، خسر فى أولى وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد، والتى جمعت الفريق المحلاوى بنظيره سموحة يوم الاثنين الماضى، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف.

ورفع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الحمل البدنى للاعبى الفريق، استعداداً للموسم الجديد قبل خوض سلسلة الوديات لتجهيز اللاعبين.

واتفق الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

حيث التقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

وعاد لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك إلى التدريب مرة أخرى على استاد المحلة بداية من شهر أكتوبر الجارى استعدادا لخوض لقاءات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.