شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم مدرب الحراس يحتفل بعيد ميلاده الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى السابق ومدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلي الحالي، وصانع أمجاد الحراس، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ50، حيث ولد يوم 3 أكتوبر عام 1974.

أسامة عبد الكريم بدأ مشواره مع كرة القدم، كحارس مرمى بصفوف الناشئين بنادى الزمالك وتدرج بين فرق القطاع، ثم انضم للفريق الأول بنادي الترسانة، وبعد الاعتزال أصبح واحدًا من أبرز مدربي حراس المرمى فى مصر فى الوقت الحالى، ويتوقع له الكثيرون أن يتولى مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب الأول خلال السنوات القادمة، نظرا لقدراته التدريبية العالية.

افتتح أسامة عبد الكريم مسيرته التدريبية كمدرب فى قطاع الناشئين بالزمالك ثم مدربا لحراس الفريق الأول بالترسانة مع فاروق جعفر ثم أهلى طرابلس الليبي مع الألمانى بوكير ثم طلائع الجيش مع فاروق جعفر ثم الاتحاد السكندرى مع الإسبانى ماكيدا ثم منتخب الناشئين مواليد 98 مع جمال محمد على، ثم مدير فني حراس مرمى الشباب والناشئين بالزمالك، مع أحمد حسام ميدو وأشرف قاسم ثم مدربا لحراس الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى مع شوقي غريب، وأخيرا يشغل منصب مدرب حراس المرمى للمنتخب الأوليمبى مع شوقى غريب.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2019 تألق محمد صبحى، حارس مرمى نادى الزمالك، الذى حصل على لقب أفضل حارس فى البطولة التى حصدتها مصر بالفوز فى النهائى على كوت ديفوار 2 / 1 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وساهم أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الأولمبى، بقوة فى تطور أداء محمد صبحى فى البطولة فنيا ومعنويا حتى وصل لمستواه المتميز وحصوله على لقب أفضل حارس مرمى فى البطولة.

ونجح عبد الكريم فى التعامل جيدا من الناحية النفسية والمعنوية مع الحراس لتقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات، ويبدو أن عبد الكريم مبدع فى صناعة الحراس، حيث إنه مدرب ذو قيمة كبيرة وشغل العديد من المناصب، حيث عمل مدربا فى قطاع الناشئين بالزمالك وتولى تدريب حراس أهلى طرابلس والإنتاج الحربى، وظهر من تحت يديه نجوم فى حراسة المرمى، أبرزهم محمد صبحى وعمر صلاح الذى يلعب فى صفوف سموحة حاليا.