شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: تجديد عقد عبد الله السعيد يشرف الزمالك وعمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام ناصر، نائب رئيس الزمالك، إن تجديد عقد عبد الله السعيد يشرّف النادى الأبيض، مؤكدا أنه لاعب مؤثر وله أهميته داخل فريق الكرة، موضحاً في ذات الوقت أن عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى لما يقدمه من أداء مميز.

ورد نصر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد حول تفضيله البقاء في الزمالك بعد قرار عودته لاتحاد اليد قائلاً: "بيتى الأساسى نادى الزمالك والأشد احتاجا للعمل للجهد، والزمالك ويحتاج لـ3 سنوات عمل حتى يستطيع العودة مرة أخرى لسابق عهده، وأحمد الأحمر أيقونة ورياضى نموذجى، وكذلك عبد الله السعيد وعمر جابر وشيكابالا في فريق الكرة".

وأكمل نصر: "لاعبو الزمالك يحبون البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وأنا مع استمراره في القلعة البيضاء، خاصة أنه مدرب مميز، ويعمل بشكل جيد في حدود المتاح والإمكانيات والدليل التتويج ببطولة الكونفدرالية رغم النواقص التي كان يعانى منها الفريق".