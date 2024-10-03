شكرا لقرائتكم خبر عن والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأضاف: "بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

وأكمل: "مصطفى أشرف قدم أداء جيدا جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية". واختتم حديثه قائلًا: "مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".