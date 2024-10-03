شكرا لقرائتكم خبر عن والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 11:45 م
تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".
وأضاف: "بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".
وأكمل: "مصطفى أشرف قدم أداء جيدا جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية". واختتم حديثه قائلًا: "مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".
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