شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرحب بجهاز منتخب الشباب الجديد بقيادة ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

عقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومعاونيه، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للمنتخب وأفراد الجهاز المعاون.

ويتكون من الجهاز المعاون من البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام، وعلاء عبده المدرب المساعد، والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي، ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، ود. هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

ورحب جمال علام بكل أفراد الجهاز الفني، مشددا على ثقته الكبيرة فى ميكالى وقدرته على صناعة جيل جديد للكرة المصرية تعزيزا لتجربته الناجحة مع المنتخب الأولمبى السابق، وقيادته الفراعنة للمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن جانبه وجه ميكالى الشكر إلى مجلس اتحاد الكرة على دعمه ومساندته، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به، وأضاف أنه يتطلع لبناء جيل يكون إضافة فى تشكيل مستقبل الكرة المصرية، وأعرب ميكالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وارتباطه بالجمهور المصري، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحقق أحلام الجماهير، ورحب ميكالى بجهازه المعاون مؤكدا ثقته الكبيرة فى الجميع.

وبعد جلسة الترحيب اجتمع ميكالى مع معاونيه فى جلسة فنية للتحضير للمعسكر المقبل، واستمر اللقاء لساعات طويلة وسط تركيز ودقة خلال تقييم اللاعبين المرشحين قبل إعلان القائمة الرسمية للمعسكر.















