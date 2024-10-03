حادث أحمد فتوح لاعب الزمالك.. ماذا حدث من يوم واقعة الدهس حتى الآن؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاني نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك أحمد فتوح، من حالة رعب كبيرة خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بداية من يوم 11 أغسطس الماضي، الذي شهد إلقاء القبض على اللاعب بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته.

وبدأت الأزمة، بداية من صباح يوم 11 أغسطس الماضي، خلال عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة زميله بالفريق محمد صبحي في سيارة الأول، قبل أن يصطدم أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد بسيارة أحمد فتوح نجم الزمالك، والذي توفى على الفور، وكان أحمد فتوح هو من يقود السيارة، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على الثنائي، وتحويلهم إلى قسم العلمين.

وعقب إلقاء القبض على الثنائي وتحويلهم إلى قسم العلمين، تم إخلاء سبيل محمد صبحى، بينما ظل أحمد فتوح سجيناً ليتم عرضه على النيابة في اليوم ذاته.

وبعد عرض اللاعب على النيابة، الذي بدورها قررت حبس اللاعب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للاعب، لإثبات حقيقة تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمها، وعقب انتهاء المدة القانونية، تم تجديد حبس اللاعب لمدة 15 يوماً، بعد أن تم رفض الاستئناف الذي تقدم به محامي اللاعب ليستمر حبسه.

ويوم 15 أغسطس الماضي أمرت النيابة بتحويل اللاعب أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش، لتعقد أول الجلسات الخاصة بمحاكمة اللاعب، يوم 19 أغسطس الماضي، لتقرر محكمة جنايات مطروح تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبس اللاعب.

أحمد فتوح وأبرز النجوم الذين قاموا بزيارته في السجن

وقام العديد من نجوم ومشاهير الرياضية المصرية، بزيارة نجم الزمالك خلال تواجده في الحبس، حيث كشف مصدر مطلع لمصراوي في وقت سابق، أن أبرز الرياضيين الذين قاموا بزيارة نجم الزمالك هم، ثنائي النادي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور وحارس مرمى مودرن سبورت محمود عبد الرحيم جنش، بالإضافة إلى رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور وأبنائه، وكل هؤلاء قاموا بزيارته قبل الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 19 أغسطس الماضي.

وظلت أزمة أحمد فتوح هى حديث الشارع الرياضي المصري، حيث تم عقد الجلسة الثانية للاعب يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الماضي، تقرر تأجيل محاكمة اللاعب لجلسة 22 أكتوبر المقبل، على أن يتم إخلاء سبيله مقابل دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وعاد أحمد فتوح إلى التدريبات الجماعية لنادي الزمالك، بعد غياب استمر لمدة تقارب الشهرين، ذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الماضي.

وفي 20 سبتمبر الماضي، حرص أحمد فتوح على التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق جورماهيا الكيني، في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

والجدير بالذكر أن مصدر مطلع، كان كشف في وقت سابق أن اللاعب، اقترب من التوصل إلى اتفاق مع أسرة المتوفى للتصالح.

وكشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب أحمد فتوح اليوم الأربعاء، أنه اتجه بصحبة لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى أسرة الراحل "أحمد الشوبكي" أمين الشرطة، لتقديم واجب العزاء، بعد واقعة دهسه بسيارة نجم الزمالك.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب أحمد فتوح إلى أسره المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي، لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا سيادتهم مشكورين بتقبل العزاء من احمد فتوح".

وأضاف: "وأننى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أحمد فتوح، ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته".

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