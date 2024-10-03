محمود جهاد يدخل دائرة إهتمامات النادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد لاعب فريق فاركو يمتلك أربع عروض للرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع نادي فاركو وأكدوا أن اللاعب يمتلك أربع عروض من بينهم عرض خارجي وسيتم حسم موقفه الأسبوع المقبل وبيعه لأعلى سعر".



وأضاف:" كابتن مختار مختار رشح محمود جهاد للانضمام للنادي الأهلي وتم عرضه على كولر وطلب حسم الموقف السبت المقبل سواء بالموافقه أو الرفض".

وأختتم :" اللاعب تم ترشيحه بسبب إصابة محمد هاني واقتراب أكرم توفيق من العودة لمركز الظهير الأيمن مع عمر كمال عبدالواحد وبالتالي هيكون في نقص عددي في وسط الملعب"