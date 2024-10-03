إسماعيلي 2005 يخسر أمام سموحة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2005 من سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب أحد فنادق المحافظة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد الرازق

خط الدفاع: بيدو حسن و حمادة صلاح و يوسف محمد

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت و محمود حجازي و عمر عبد السميع و هاني بطرس

خط الهجوم: محمود سنجاري و إبراهيم عبد العال و مهند عبد العاطي

وشارك في الشوط الثاني نادر علاء وأنور عبد السلام و محمد عمرو و كامل عبد الحكيم بدلا مهند عبد العاطي و عمر عبد السميع و هاني بطرس و إبراهيم عبد العال.

ويقود الفريق جهاز مكون من: أحمد الجمل مدير فني و محمد جابر مدرب عام و العسقلاني شعيب مدرب أحمال و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و مصطفى بوكس أخصائي علاج طبيعي ومحمد صالح إداري.