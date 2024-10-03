لاعب الزمالك الشاب: شيكابالا "يخوف أي حد" .. جوميز يصفني بالمجنون

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى محمد السيد لاعب وسط نادي الزمالك الشاب سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "شرف لي التتويج بأول بطولة مع الزمالك .. وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات".

وتابع: "جوميز لا يتعامل معي كأني لاعب صغير .. ويساعدني على الدخول في الأجواء سريعًا وشيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد أول من نصحوني بالتعامل بهدوء في الفريق الأول".

وأضاف: "كنا في حالة تركيز وجدية استعدادًا للسوبر وحققنا ما نريد واحتساب ركلة الجزاء للأهلي سبب إزعاج لمقاعد بدلاء الزمالك".

وأردف: "شيكابالا وعبد الله السعيد طالبوا اللاعبين بعدم الالتفات لاحتساب ركلة الجزاء والتركيز في الملعب وناصر منسي لاعب كبير ومجتهد وهدفه يأتي بسبب مجهوده".

وواصل السيد تصريحاته قائلا: "الزمالك كان يستطيع الفوز على الأهلي في المباراة قبل اللجوء لركلات الجزاء .. ووجود شيكابالا في الزمالك "يخوف أي منافس" ويمنحنا الدوافع".

وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر ثقة جوميز وأن أكون مثل عبدالله السعيد في المستقبل.. جوميز يقول لي "أنت مجنون" بسبب مراوغاتي في الملعب".