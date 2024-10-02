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بيراميدز يعلن تعاقده مع النيجيري صديق إيجولا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء رسمياً التعاقد مع اللاعب النيجيري صديق إيجولا جناح سيراميكا كليوباترا في إطار سعي الإدارة لتدعم صفوف فريق كرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

ويعتبر إيجولا صاحب الـ 23 عامًا أحد المواهب الشابة المتميزة، وسبق وأن خاض 76 مباراة في الممتاز، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 10 أهداف.

كما شارك في 6 مباريات ضمن بطولة كأس الرابطة وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى، وتوج رفقة فريقه السابق بالبطولة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بيراميدز أنهى منافسات الموسم الرياضي المنقضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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