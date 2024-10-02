نجمة كرة القدم للزمالك سيدات تستعرض مهاراتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

شاركت فدوي عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك متابعيها بفيديو من استعداداتها قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشرت فدوي عبر حسابها الشخصي علي "إنستجرام" مقطع فيديو من تدريباتها والتي أظهرت خلاله أيضاً جانب من مهارتها.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع فدوى عصام الدين لاعبة الهلال السعودي السابقة ونادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الكروي للسيدات بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الدوري المصري، وسيقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.