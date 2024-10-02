إنبي يعلن جهاز كرة القدم النسائي للموسم الجديد 2024/2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خوشيد

أعلن نادي إنبي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده الكامل لانطلاق الموسم الجديد (2024/2025) فريق كرة القدم النسائي.

ونشر نادي إنبي عبر حسابه الرسمي علي "الفسيبوك" أسماء الجهاز الفني والإداري الذي سيقود فريق السيدات خلال الموسم القادم، والذي ضم كلا من:

- الكابتن هدى مراد أحمد، مديرة إداري الفريق الأول.

- الكابتن دعاء سيد توفيق، مديرة حراس المرمى.

- الكابتن نور الهدى نجيب، المدربة العامة.

- الكابتن فايقة فتحي أحمد، المديرة الفنية.

- الكابتن سيد حسين محمد، المدير الإداري لفريق الناشئين.

كما يضم الطاقم الطبي كل من الطبيبة نورهان محمود وطبيبة العظام داريا محمد أحمد، إضافة إلى أسمى عبد الموجود وهالة حسن محمد كمسؤولين عن تجهيزات الفريق.

ودعا إنبي جماهيره لدعم الفريق النسائي ليكونوا جزءًا من رحلته نحو القمة في الموسم الجديد، مؤكدًا على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي لتحقيق الإنجازات