بعد جدل حول قصتهما.. 10 صور لأحمد فتوح مع خطيبته قبل الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصبح النجم المصري أحمد فتوح، حديث الشارع الرياضي المصري، خلال الأسابيع الماضية، بعد إلقاء القبض على اللاعب بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، في 11 أغسطس الماضي.

واستمر النجم أحمد فتوح في قسم العلمين، بعد إلقاء القبض عليه لمدة وصلت إلى 36 يوماً، مما أثر على اللاعب نفسياً وفنياً أيضاً، بعد ابتعاده عن الملاعب طوال هذه المدة، قبل أن يتم إخلاء سبيله في 16 سبتمبر الماضي.

ولا تزال أزمة أحمد فتوح، هي حديث الشارع الرياضي المصري حتى الأن، خاصة وأن اللاعب ينتظر عقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة، وبشكل خاص يوم 22 أكتوبر الجاري.

وربط الكثير من متابعي اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أزمة اللاعب ساهمت بشكل كبير في تركه لخطيبته، وهو أمر غير صحيح، حيث أن اللاعب ترك خطيبته منذ عدة سنوات وبعد فترة بسيطة من إعلان الخطوبة.

وكان أحمد فتوح، أعلن خلال شهر مارس 2017 خطوبته، خلال حفل عائلي حضره أفراد العائلتين فقط.

وكان فتوح نشر صورة رفقة خطيبته، خلال حفل الخطوبة وكتب عليها "الحمدلله خطبت النهارد".

ولم تستمر الخطوبة طويلاً، حيث أعلن فتوح بعد فترة بسيطة من إقامة حفل الخطوبة، بأنه ترك خطيبته، من خلال نشر صورة تجمعهما، علق عليها "سبت خطيبتي".

أقرأ أيضاً:

مصدر لمصراوي: بيراميدز يقترب من حسم صفقة صديق أوجولا"

"واثقون من مساندة جميع الجهات".. طلب جديد من الأهلي قبل مواجهة العين

"مشكلة في غرفة الملابس".. أحمد سليمان يكشف لأول مرة سر فشل صفقة بن شرقي