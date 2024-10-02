"مكنتش هتجوزوا لو مش مدربي".. حكاية لاعبة فريق كرة القدم النسائية بالزمالك (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة والمختلفة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والذي سيشهد هذا العام انضمام قطبي الرياضة الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة بمواجهة قوية ستجمع بين سيدات الأهلي والزمالك في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية قصة أول صفقات الفارس الأبيض النسائية "آية إبراهيم " قبل انطلاق الموسم الجديد:

وحكت آية إبراهيم لاعبة الزمالك قصتها مع كرة القدم في تصريحات عبر برنامج "أنا وهو هي" المذاع عبر صدي البلد :" اسمي آية إبراهيم ، أنا لاعبة كرة قدم، بدأت مسيرتي الكروية في نادي توت عنخ آمون، وحاليًا لاعبة ضمن صفوف نادي الزمالك، عمري 21 عامًا وبدأت اللعب منذ أن كنت في السادسة".

وأضافت :" تزوجت من مدربي في نادي توت عنخ آمون قبل عامين، عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري، وكنت قد بدأت للتو دراستي الجامعية في ذلك الوقت، كنا نلعب في دوري الدرجة الثانية، وكنا نحاول الصعود إلى الدرجة الأولى، وبعد انتهاء الموسم، وهو كان مدربي حينها، تزوجنا".

وتابعت:"بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، تغيّر المدرب في نادي توت عنخ آمون. في الموسم الأول بعد الصعود، حصلنا على كأس مصر، وفي الموسم الثاني فزنا بالدوري والكأس معًا، وبعدها انتقلت إلى نادي الزمالك".

وأكملت :"زوجي حاليًا هو مدربي في نادي الزمالك أيضًا، الزواج لم يتعارض مع مسيرتي الرياضية على الإطلاق، عندما كان مدربًا لفريق آخر بينما كنت ألعب في الدرجة الأولى، كان دائمًا يأتي لدعمي وتشجيعي، حتى عندما كنا نلعب ضد بعض، كان ينبهني إلى أخطائي ويسعي إلى تحسين أدائي".

وأتمت حديثها قائلا:" لم أكن أفكر في الزواج في ذلك الوقت، ولكن قررت اتخاذ هذه الخطوة لأنه ينتمي إلى نفس اللعبة ونفس المجال، منذ طفولتي، كانت الرياضة هي الأولوية القصوى لدى عائلتي، وكان من الضروري أن أمارس أي رياضة، هذا الأمر شجعني على الزواج منه لأنه كان مدربي ورفيقي في هذا المجال".