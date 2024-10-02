حمزة المثلوثي: لاعب النادي الأهلي هو أفضل محترف في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن مواطنه علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، هو أفضل محترف في تاريخ الدوري المصري.

وقال المثلوثي في تصريحات، عبر إذاعة "ميجا إف إم" التونسية: "علي معلول أسطورة من أساطير النادي الأهلي، الذي يحظى بشعبية كبيرة من الجماهير".

وأضاف: "في رأيي على معلول هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ مصر".

وتابع: "الأهلي فريق كبير وعندما تلعب أمامه عليك التركيز بنسبة تصل إلى 1005".

واختتم المثلوثي تصريحاته: "اعتبر نفسي من أبناء نادي الزمالك، ولم يحدث تواصل معي حتى الآن بشأن تجديد عقدي".

وينتهي عقد المثلوثي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويذكر أن المثلوثي، تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي رفقة نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي الأهلي في المباراة النهائية، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

أقرأ أيضاً:

مصدر لمصراوي: بيراميدز يقترب من حسم صفقة صديق أوجولا"

"واثقون من مساندة جميع الجهات".. طلب جديد من الأهلي قبل مواجهة العين

"مشكلة في غرفة الملابس".. أحمد سليمان يكشف لأول مرة سر فشل صفقة بن شرقي