شوبير: حاجة غريبة جدا تحدث في النادي الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - استنكر الإعلامي وحارس المرمى السابق أحمد شوبير ماحدث في النادي الإسماعيلي وقت توقيع الهقود لشوقي غريب ولم يكن في انتظاره سوى محمود جابر.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حاجة غريبة جدا تحدث في النادي الإسماعيلي الان شوقي غريب وصل لتوقيع العقود وتولي التدريب لم يجد احد في انتظاره سوى ك محمود جابر وهناك خلاف حاد داخل المجلس بعد الانقسام الشديد داخله ورفض اللجنه الاولمبية اعتماد جلسة تعيين شوقى مدرب للفريق .. جماهير الاسماعيلي غاضبة جدا .. المجلس قد يعقد جلسه اليوم لاتخاذ القرار النهائي”.

وكشف المعتصم سالم، رئيس قطاع الناشئين بنادى بيراميدز، أن اختيار شوقى غريب لتولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي قرار موفق للغاية؛ بسبب خبراته الكبيرة التى يتمتع بيها فى بناء جيل جديد من اللاعبين، ومنح الفريق الاستقرار والمساهمة فى البقاء بالدورى الممتاز.

وأوضح “سالم”، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و 10” مع محمد الليثى عبر إذاعة “أون تايم سبورت اف ام” على موجات 93.7، "اختلافات أعضاء مجلس إدارة نادى الاسماعيلى سبب عدم انضمامى للنادى الأهلى موسم 2010 رغم الاتفاق على كافة الأمور المادية، وكان يتبقى فقط الحصول على الإستغناء الخاص بى، ولكن على صعيد الزمالك لم يتحدث معى سوى التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين كانا يتوليان القيادة الفنية للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت".

وأشار رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز "أقوم دائما بتشجيع فريقى الإسماعيلي وبيراميدز والفريق السماوى قادر على المنافسة، وحصد البطولات الموسم المقبل، وأتمنى منح فرصة الاحتراف لـ إبراهيم عادل".

وتابع "أحمد عاطف قطة لاعب فريق زد ومنتخب مصر الأولمبي ضمن مواهب قطاع ناشئي بيراميدز وهناك العديد من اللاعبين الآخرين سوف يظهرون فى الأندية الفترة المقبلة ونعمل حاليا على مشروع للوقوف ضد ظاهرة التسنين فى قطاعات الناشئين بالأندية".