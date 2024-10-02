شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر إطلاق لقب "المرابطون" على منتخب موريتانيا قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

يحل المنتخب الموريتاني، والملقب بـ "المرابطون"، ضيفاً على المنتخب الوطني يوم 11 أكتوبر الجاري ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

أطلق لقب المرابطون على منتخب موريتانيا، وينسب اللقب إلى حركة المرابطين الإسلامية والتي كانت حجر تأسيس دولة المرابطون في القرن الخامس هجريا، والتي أصبحت دولة موريتانيا خلال التاريخ الحديث.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 13 أكتوبر الجارى موعداً للسفر على متن طائرة خاصة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.