شكرا لقرائتكم خبر عن سيدنى يهزم كاليفورنيا 35 - 30 فى تحديد مراكز كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى جامعة سيدنى الإسترالى على نظيره كاليفورنيا الأمريكى بنتيجة 35-30 فى إطار تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

فيما تقام غدا الخميس مواجهتين فى تحديد المراكز، حيث يلتقى الخليج السعودى مع سيدنى الإسترالى 11 صباحا، وتوباتى البرازيلى مع الزمالك 2 ظهرا .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود

وتشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.