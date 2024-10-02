10 صور ترصد بطولات شيكابالا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكن محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حصد لقب السوبر الأفريقي الثالث له مع الأبيض، على حساب الغريم التقليدي الأهلي، بالفوز في مباراة النهائي بركلات الترجيح 4-3.

ويتزين دولاب بطولات شيكابالا بـ3 ألقاب سوبر أفريقي، نسخ 2024 على حساب الأهلي و2020 على حساب الترجي التونسي و2003 على حساب الوداد المغربي.

وحصد شيكابالا 17 بطولات مع الزمالك، ويفصله لقب واحد لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا مع الفريق، إذ أنه حاليا متساويا مع عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي بالفريق.

وتوج شيكابالا بالبطولات التالية:

4 بطولات دوري مصري

6 بطولات كأس مصر

لقب دوري أبطال أفريقيا

كأس السوبر المصري مرتين

كأس الكونفدرالية الإفريقية

3 ألقاب كأس السوبر الأفريقي

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