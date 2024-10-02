ملعب المباراة يؤرق قمة الدوري المصري للسيدات بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت شيرين العياط مدير القطاع الإداري لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، مستجدات بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، في الظهور الأول لقطبي الكرة المصرية.

وقالت العياط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نستقر على اللعب حتى الآن، لأنه من المفترض أن نلعب المباراة على ملعب نجيل صناعي لكن اتحاد الكرة يريد لعب اللقاء على ملعب نجيل طبيعي".

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاء تكوين قطاع الكرة النسائية في الأهلي والزمالك، بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية للحصول على الرخصة والمشاركة في البطولات.

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