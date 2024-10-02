"مشجعة للأحمر منذ الصغر و رحلة احتراف".. من هي منة طارق مهاجمة الأهلي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

من الشارع إلى الملاعب العالمية.. ارتبطت منة طارق مهاجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر بكرة القدم، منذ الصغر، ومارست اللعبة في البداية أمام منزلها مع الأولاد، حتى تمكنت من الالتحاق بصفوف نادي الداخلية.

وتمكنت منة في عمر الـ13 عاما من الالتحاق بمنتخب مصر الأول للسيدات، لتصبح أصغر لاعبة في صفوفه، ولم يتوقف إنجازها مع الفراعنة عند هذا الأمر، وفي 2017 ساهمت في الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب 18 عاما، وفقا لما ذكرته في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وشهدت مسيرة منة طارق صاحبة الـ25 عاما، الانضمام إلى العديد من الأندية، أبرزها الداخلية ووادي دجلة والجونة وفاتح الوطن سبور التركي، بالإضافة إلى الاحتراف في الدوري السعودي، ضمن صفوف الشباب في الموسم الأول من الدوري، حديث العهد، ثم الوحدة، وفي محطتها الأخيرة انتقلت إلى العنقاء.

وحاليا، تستعد منة لخوض أول مباراة بقميص النادي الأهلي، الفريق الذي شجعته منذ الصغر، واعتادت على نشر صورا مع نجومه السابقين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مثل حسام غالي وصالح جمعة وأحمد عادل ومحمد ناجي جدو وفلافيو وجلبيرتو.

وكانت منة طارق من ضمن اللاعبين الذين خضعوا لجلسة التصوير الخاصة بمنتخب مصر قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، رفقة محمود تريزيجيه وعمر مرموش وفيتوريا المدير الفني السابق، بالإضافة إلى هيام أحمد لاعبة وادي دجلة وإيمان حسن لاعبة الهلال السعودي.

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