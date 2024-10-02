الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الكونغ فو بعد تحقيق إنجاز عالمي في بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب القومي للووشو كونغ فو للناشئين، عقب عودتهم من المشاركة في بطولة العالم التاسعة للناشئين والشباب "ساندا - اساليب" التي أُقيمت بدولة بروناي، خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2024.

وقد أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، لاستقبال البعثة في مطار القاهرة وتقديم التهنئة لهم على أدائهم المتميز، حيث تمكنت مصر من الحصول على المركز الثالث في ترتيب الدول بعد إيران والصين، من بين 50 دولة مشاركة.

وأسفرت النتائج عن تتويج البعثة المصرية بعدد 10 ميداليات متنوعة، منها 2 ميدالية ذهبية، و2 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال مصر في بطولة العالم، مشيداً بقدرتهم على المنافسة مع أقوى المنتخبات العالمية، ومؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، من أجل تعزيز مكانة مصر الرياضية في المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من قبل اللاعبين والجهاز الفني، ويؤكد تفوق مصر في رياضة الووشو كونغ فو على المستوى العالمي، مشدداً على أن مثل هذه الإنجازات تساهم في رفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل الرياضية الدولية.