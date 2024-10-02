بمشاركة القطبين .. إعلان مواعيد مواجهات السوبر المصري بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي ، مواعيد مواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر الجاري ، بالإمارات ويضم أربعة فرق "الأهلي بطل الدوري ، الزمالك بالكارت الذهبي ، بيراميدز بطل كأس مصر ، سيراميكا بطل كأس الرابطة.





وتجرى مواجهات الدور نصف النهائي مساء يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري الأولى تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب ستاد آل نهيان الرابعة وخمس دقائق عصرًا ، وفي اليوم ذاته الأهلي وسيراميكا كليوباترا الثامنة مساءً على ملعب ستاد محمد بن زايد.

وتأتي المواجهة النهائية على ملعب محمد بن زايد الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والرابعة وخمس دقائق عصرًا تحديد المركزين الثالث والرابع ، يوم الخميس 24 أكتوبر.

الزمالك بطلاً للسوبر الأفريقي ..

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي ، على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.