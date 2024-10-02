غزل المحلة ضيفًا على شباب الأهلي بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، اليوم الأربعاء مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب.





يدخل فريق شباب الأهلي مباراة اليوم وهو يبحث عن فوزه الثالث على التوالي؛ ليواصل انطلاقته المميزة في مسابقة الدوري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

وفاز فريق أهلي 2005 في المباراة الأولى على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية خارج ملعبه على القناة بثلاثية نظيفة، ليجمع في رصيده 6 نقاط، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.