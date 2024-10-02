شكرا لقرائتكم خبر عن محامى فتوح: توجهنا لأسرة ضحية حادث السير وتقبلوا العزاء من اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف عبد العزيز محامى أحمد فتوح لاعب الزمالك عن توجهه، اليوم الأربعاء، إلى أسرة المرحوم السيد الشبكى، بصحبة اللاعب أحمد فتوح وقاموا بتقديم واجب العزاء.

وكتب المحامي أشرف عبد العزيز عبر صفحته : توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب أحمد فتوح إلى أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم / السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح، وإننى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

كانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.

وسبق وتقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بالعزاء إلى اسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.