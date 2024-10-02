شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يزور أهل ضحية حادث السير.. وانفراجة قريبة فى الأزمة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

باتت أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى قضية حادث السير على وشك الانتهاء بعد قيامه بزيارة أهل الضحية اليوم الأربعاء وتقديمه واجب العزاء لهم.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي 50 ألف جنيه.

وأكد مصدر مقرب من أسرة ضحية حادث السير لليوم السابع أن أهالى الضحية وافقوا بشكل مبدئى على التصالح مع أحمد فتوح، تحت مبدأ العفو عند المقدرة ومن المتوقع أن تنتهى الأزمة خلال أسبوعين.

وأوضح المصدر أن هناك شخصين فقط فى عائلة الضحية يعطلون إتمام التصالح، لافتاً إلى أن هناك محاولات تجرى حالياً لإقناعهما بالصلح والتنازل ليسدل الستار على هذا الملف نهائياً خلال أسبوعين على الأكثر.

وسبق وتقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بـ نادى الزمالك بالعزاء إلى اسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.

ونشر فتح عر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام :" أتقدم بخالص العزاء لاسرة المرحوم السيد احمد الشبكى لايوجد كلمات تعبر عن ما بداخلى من حزن لكنه قضاء الله وقدره ولايوجد أي كلمات او أفعال ممكن تغير او تخفف على عائلة المرحوم ..

وجاء نص ما نشره اللاعب كالتالى ..