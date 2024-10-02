شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم صديق أوجولا مع سيراميكا بعد اقترابه من بيراميدز؟ " بالأرقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيرى صديق أوجولا لاعب فريق سيراميكا، من الانتقال إلى بيراميدز، حيث تشهد الفترة الحالية محادثات بين مسئولى الناديين من أجل اتمام الصفقة فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توقفت المفاوضات الأيام الماضية.

ويضع مسئولو بيراميدز الرتوش الأخيرة مع نظرائهم فى سيراميكا لإتمام صفقة صديق أوجولا، على أن ينتقل اللاعب النيجيرى إلى الفريق السماوى لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، مقابل انتقال الجنوب أفريقى فخرى لاكاى ومحمود زلاكا إلى سيراميك على سبيل الاعارة.

وخطف صديق أوجولا الأنظار بعد تألقه الواضح وأصبح من أهم اللاعبين فى الدورى الموسم الماضى، بعدما ساهم فى 23 هدفا خلال 34 مباراة مع سيراميكا، سجل 12 هدفا وصنع 11، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأها فى صفوف سموحة.

ويعد أوجولا ثانى أكثر لاعب صناعة للأهداف فى الدورى الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبى، كما يأتى فى المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة فى الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو على مهاجم الأهلى وفيستون ماييلى مهاجم بيراميدز.

ويواجه فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فريق طلائع الجيش في السادسة مساء غد الخميس، على استاد الدفاع الجوى، استعدادا لكأس السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجارى.

وخاض سيراميكا مباراة ودية أمام السكة الحديد وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى أولى مبارياته الودية ويبحث أيمن الرمادى عن بعض الوديات لتجهيز الفريق بشكل قوى.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.