شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عاصفة بين محمد رمضان ونجوم الأهلي عقب انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادى الأهلي جلسة عاصفة مع اللاعبين عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها منذ خسارة لقب السوبر الإفريقي.

وينوي محمد رمضان التواصل مع لاعبي الأهلي لإطلاعهم على طريقة العمل في الفترة القادمة، ولتحذيرهم من الاستهتار أو التخاذل وعدم الخروج عن النص، من أجل فرض حالة من الانضباط على غرفة ملابس الفريق الأحمر.

ويرغب محمد رمضان في تصحيح المسار بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من عدم التركيز داخل غرفة ملابس الأهلي وانشغال بعض اللاعبين بأمور خارجية، الأمر الذي تسبب في ظهور الفريق الأحمر بشكل سيئ في مباراة السوبر الإفريقي والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اجتماعها الأخير تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا واستقالته من عضوية لجنة التخطيط، على أن يكون له اختصاصات مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

ويُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا من أجل فرض حالة من الانضباط وعدم الخروج عن النص أو التقصير داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد حالة الاستهتار التي ظهرت على اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر، ورغبة لجنة التخطيط في عودة الأمور إلى نصابها وفرض حالة من الهدوء داخل غرفة ملابس الأهلي.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات الإدارية، والاستعداد للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل ، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .