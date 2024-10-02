"توجه إلى منزلهم".. تطور جديد في أزمة ضحية أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف المحامي أشرف عبدالعزيز، توجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى منزل ضحيته الراحل أحمد الشبكي لتقديم واجب العزاء.

وأخلت المحكمة سبيل أحمد فتوح مؤخرا بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، مع تأجيل قضية قتله الخطأ للسيد الشبكي بالدهس إلى يوم 22 أكتوبر الحالي.

كتب أشرف عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توجهت اليوم وبصحبتي اللاعب أحمد فتوح إلى أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم في مصابهم الجلل".

وأضاف: "وقد تفضلوا سيادتهم مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح".

وأكمل: "وأنني اتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته".

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