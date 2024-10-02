"على طريقة المدافع التركي".. لاعبة الأهلي تظهر بـ"نيولوك" قبل مواجهة الزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تستعد سيدات الأهلي لكرة القدم النسائية، لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، ضد الزمالك، في الظهور الأول للثنائي بالمسابقة.

وظهرت الفلسطينية نادين محمد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بـ"نيولوك"، قبل مباراة الزمالك، المقرر لها في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل.

ونشرت نادين صورتها بقصة شعر جديد، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووضعت جوارها صورة المدافع التركي عبدالكريم بردكجي لاعب جالطة سراي، والذي كان يفعل نفس قصة الشعر.

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