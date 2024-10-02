شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة والبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بتنمية الشباب، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من ملفات عمل الوزارة، والبرامج المستهدفة للشباب المصري ومنها إبداع الجامعات وإبداع مراكز الشباب، والعديد من الأنشطة والفعاليات ذات الأهمية.

ووجه الوزير بضرورة التشبيك مع القطاعات المختلفة بالوزارة والمديريات والوزارات الأخرى، وتم التطرق إلى ضرورة التسويق والدعم والرعاية لبعض البرامج، مشيرًا إلى استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة لكل الفعاليات الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام القيادة السياسية بالشباب بشكل كبير والتي تمثلت في الكثير من المنتديات والفعاليات لبناء الإنسان وآخرها مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية المبادرة الرئاسية بداية جديدة وضرورة العمل عليها من خلال أنشطة وبرامج الوزارة، وكذلك دورها من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.



