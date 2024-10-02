شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الزمالك: مجموعتنا كانت صعبة وكأس العالم فرصة جيدة للإعداد لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يرى محمد عبد السلام "ريشة" المدرب العام لفريق كرة اليد بنادى الزمالك أن مجموعة الفريق الأبيض فى كأس العالم للأندية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت صعبة جدا فى ظل وجود فريق فيزبريم المجرى.

وقال ريشة، فى تصريح لبرنامج "نهارك أبيض"، الذى يذاع عبر شاشة قناة الزمالك، إن كأس العالم للأندية فرصة قوية للفريق للإعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها شهر أكتوبر الجارى بالمغرب.

وأشار ريشة إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز مجددا على تاوباتى البرازيلى غدا فى ختام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع فى المونديال.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره كاليفورينا الأمريكى بنتيجة 41-23، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.