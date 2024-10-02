"تمت معاقبتهم".. الغندور يكشف تحرك رمضان تجاه رباعي الأهلي بعد السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تحرك محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، لمعاقبة بعض لاعبي الأحمر، لخروجهم عن النص في الفترة الماضية.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على يد الزمالك، بركلات الترجيح بعدما انتهى زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1\1.

قال خالد الغندور، في برنامجه عبر قناة المحور، إن محمد رمضان، استفسر خلال الساعات الماضية، من سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، عن خروج رامي ربيعة وعمر كمال عن النص في احتفالهم أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

وأضاف "الغندور": "محمد رمضان استفسر أيضا، عن واقعة إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة والأزمة التي حدثت بينهم على هامش مباراة السوبر أيضا".

وأتم: "قمصان أبلغ رمضان بأنه وقع على الرباعي عقوبات، واكتفى محمد رمضان بقرار سامي قمصان، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة، ستشهد عقوبات مغلظة في حالة الخروج عن النص لفرض المزيد من الانضباط على غرفة ملابس الفريق".

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